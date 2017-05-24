UCI дисквалифицировал российскую велогонщицу Антошину на четыре года за допинг
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал российскую велогонщицу Татьяну Антошину на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Антошина выступала на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, показав 12-й результат в гонке с раздельного старта и 25-й — в групповом заезде. Также она является семикратной чемпионкой России.
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