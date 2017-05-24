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24 мая 2017, 12:28 | Летние: Велоспорт | ТАСС

UCI дисквалифицировал российскую велогонщицу Антошину на четыре года за допинг

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал российскую велогонщицу Татьяну Антошину на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал российскую велогонщицу Татьяну Антошину на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Увеличить
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В допинг-пробе 34-летней спортсменки, взятой 31 мая прошлого года, были обнаружены стимуляторы гормона роста. Дисквалификация Антошиной истекает 3 апреля 2020 года.

Антошина выступала на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, показав 12-й результат в гонке с раздельного старта и 25-й — в групповом заезде. Также она является семикратной чемпионкой России.
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