UCI дисквалифицировал российскую велогонщицу Антошину на четыре года за допинг

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В допинг-пробе 34-летней спортсменки, взятой 31 мая прошлого года, были обнаружены стимуляторы гормона роста. Дисквалификация Антошиной истекает 3 апреля 2020 года.

Антошина выступала на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, показав 12-й результат в гонке с раздельного старта и 25-й — в групповом заезде. Также она является семикратной чемпионкой России.