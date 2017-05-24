Джиро д’Италия. Закарин сократил отставание от лидера

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«Королевский» 16-й этап длиной 222 км проходил между городами Роветта и Бормио и ознаменовался неважным самочувствием лидера гонки — голландца Тома Дюмолина из команды Sunweb. В самом конце гонки он неожиданно ушел из пелетона и вынужден был обратиться за медпомощью.

В этой ситуации многие гонщики из числа фаворитов предпочли также ослабить давление на финише, чтобы дать Дюмолину доехать этап. Так, по словам директора российско-швейцарской команды Katusha-Alpecin Дмитрия Конышева, поступил и Закарин, который в общем зачете идет на 5-м месте.

Тем не менее, Дюмолин проиграл на этапе более 2-х минут и отставание от него сократили все преследователи. Перед пятью заключительными этапами колумбиец Найро Кинтана (команда Movistar) проигрывает голландцу всего 31 секунду, Нибали (Bahrain-Merida) — 1 мин. — прошел самый сложный этап.. француз Тибо Пино (FDJ) — 2 мин. — прошел самый сложный этап.. а Закарин — 2 мин. 40 сек.