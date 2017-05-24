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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29848481/
24 мая 2017, 10:26 | Летние: Велоспорт | Вести.Ru

Джиро д’Италия. Закарин сократил отставание от лидера

На первом в сезоне велосипедном Гран-туре — гонке «Джиро д’Италия», — прошел самый сложный этап.. Гонщики проехали горный маршрут с подъемом на три вершины — Мортироло, Стельвио и Умбраиль. Итальянец Винченцо Нибали одержал победу, россиянин Ильнур Закарин приблизился к лидерам общего зачета.

На первом в сезоне велосипедном <nobr>Гран-туре </nobr>— гонке <span class=error>Джиро</span> д'Италия — прошел самый сложный этап.. Гонщики проехали горный маршрут с подъемом на три вершины — <span class=error>Мортироло</span> <span class=error>Стельвио</span> и <span class=error>Умбраиль</span>. Итальянец <span class=error>Винченцо</span> <span class=error>Нибали</span> одержал победу россиянин <span class=error>Ильнур</span> <span class=error>Закарин</span> приблизился к лидерам общего зачета. Увеличить
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«Королевский» 16-й этап длиной 222 км проходил между городами Роветта и Бормио и ознаменовался неважным самочувствием лидера гонки — голландца Тома Дюмолина из команды Sunweb. В самом конце гонки он неожиданно ушел из пелетона и вынужден был обратиться за медпомощью.

В этой ситуации многие гонщики из числа фаворитов предпочли также ослабить давление на финише, чтобы дать Дюмолину доехать этап. Так, по словам директора российско-швейцарской команды Katusha-Alpecin Дмитрия Конышева, поступил и Закарин, который в общем зачете идет на 5-м месте.

Тем не менее, Дюмолин проиграл на этапе более 2-х минут и отставание от него сократили все преследователи. Перед пятью заключительными этапами колумбиец Найро Кинтана (команда Movistar) проигрывает голландцу всего 31 секунду, Нибали (Bahrain-Merida) — 1 мин. — прошел самый сложный этап.. француз Тибо Пино (FDJ) — 2 мин. — прошел самый сложный этап.. а Закарин — 2 мин. 40 сек.
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