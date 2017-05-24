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24 мая 2017, 9:56 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Шмелёва стала второй в индивидуальном спринте на Гран-при Тулы

Призёр Олимпийских игр в велоспорте на треке Дарья Шмелёва заняла второе место в индивидуальном спринте на международных соревнованиях Гран-при Тулы.

Победу одержала представительница Литвы Мигле Марозайте. Третьей стала россиянка Татьяна Киселёва.

У мужчин в этом виде программы победил немец Тобиас Вахтер. Литовец Василиус Лендел стал вторым, немец Макс Нидерлаг — третьим.

Россияне Сергей Ростовцев (138 очков) и Диана Климова (122 очка) стали вторыми в омниуме. У мужчин победил грек Христос Воликакис (140), третье место занял россиянин Виктор Манаков (119).

У женщин первенствовала Оливия Балейзите (133) из Литвы, третьей стала россиянка Мария Петухова (122).
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