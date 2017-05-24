Шмелёва стала второй в индивидуальном спринте на Гран-при Тулы

Победу одержала представительница Литвы Мигле Марозайте. Третьей стала россиянка Татьяна Киселёва.

У мужчин в этом виде программы победил немец Тобиас Вахтер. Литовец Василиус Лендел стал вторым, немец Макс Нидерлаг — третьим.

Россияне Сергей Ростовцев (138 очков) и Диана Климова (122 очка) стали вторыми в омниуме. У мужчин победил грек Христос Воликакис (140), третье место занял россиянин Виктор Манаков (119).

У женщин первенствовала Оливия Балейзите (133) из Литвы, третьей стала россиянка Мария Петухова (122).