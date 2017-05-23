«Команду мирового тура реально сделать за пять лет»
Ренат Хамидулин, генеральный менеджер команды «Газпром-Русвело» — единственной, выступающей на «Джиро Д'Италия под российским флагом, — о своих подопечных и проблемах нашего велоспорта.
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Наш разговор с Хамидулиным состоялся вскоре после того, как он вернулся с тренировки. Не команды! Своей.
— Ни с того ни с сего увлекся бегом, — объяснил генменеджер. — Теперь для меня это как внутренняя релаксация. Не побегаю — чувствую себя плохо.
— И в соревнованиях участвуете?
— В апреле пробежал Миланский марафон.
— Серьезно.
— Там забавная история произошла. Его проводит та же организация, что и «Джиро». В шутку попросил у них стартовый номер поближе к началу. Сказали: «Ладно, не волнуйся». Думал, не с самого конца побегу — и то хорошо. А увидел номер — обомлел. Это был даже не первый сектор, а «топ-раннерс»! Стартовал на своем дебютном марафоне с первого ряда вместе с кенийцами.
— Рискну предположить, не удержались.
— Но результат для первого раза показал неплохой — 3.16. Теперь готовлюсь к Венецианскому марафону. И там уже нужно бежать на результат. Хочу получить допуск на «мэйджоры», для этого нужно показывать 2.50.
ЕСЛИ БЫ НЕ «ГАЗПРОМ-РУСВЕЛО», ВЕЛОШОССЕ В РОССИИ ЗАГНУЛОСЬ БЫ
— От увлечения перейдем к работе. Правильно понимаю, что задача «Газпром-Русвело» не только раскрутка самой команды, но и популяризация и развитие велоспорта в России?
— В общем, да. Мы должны продемонстрировать родителям, что в велоспорте для их детей есть перспектива.
— Какая же?
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— «Газпром-Русвело» — абсолютно мононациональная команда. Это
— В
— Я и хотел сказать, что учитывая уровень популярности и развития велоспорта в России, создание команды по такому принципу кажется несколько искусственным. Ведь можно же изыскать средства, чтобы привлечь в команду одного сильного иностранца?
— Можно все. Но на сегодняшний день мы живем идеей российской команды, и она целиком и полностью поддерживается нашим спонсором. Да, в этом есть сложности, мы ограничены в кадрах, однако от выбранной линии не отступаем.
— Исходя из этого, можно предположить, что у вас тесные отношения с Федерацией велосипедного спорта России (ФВСР). Ведь во многом именно ваша команда приносит стране квоты для участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
— На самом деле, мы идем разными путями. Федерация к нам никакого отношения не имеет. Задачи ФВСР — это как раз популяризация велоспорта в России, его развитие, в том числе, и массовое. А профессиональная команда по уставу подотчетна только Международному союзу велосипедистов (UCI).
— Но это в обычном варианте, а в нашем примере
— Просто через тесные связи с федерацией едва ли получится добиться тех целей, которые мы перед собой ставим. Да, во главе ФВСР сейчас Вячеслав Екимов — большой профессионал, который знает про велоспорт все. Просто видение и направления у нас разные. И у них есть немало своих забот — детские школы, календарь, соревнования на территории России. Есть, конечно, и общие задачи, например, популяризация, но мы решаем их
— Ответьте без лишней скромности — если бы не «Газпром-Русвело», велошоссе в России совсем бы загнулось?
— Да. Вот простой пример — переформатирование «Катюши». В прошлом году в ней было 14 россиян, а после того, как команда стала швейцарской, осталось пять. И куда все делись? Только Сергей Чернецкий пристроился в «Астану», которая всегда охотно берет своих, а мы для них, считаю,
МОЛОДЕЖНУЮ КОМАНДУ СОЗДАЛИ, НА ЖЕНСКУЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕ ХВАТАЕТ
— Лидеры «Газпром-Русвело» — Сергей Фирсанов, Павел Брутт, Сергей Лагутин. Им 34,35 и 36 лет соответственно. Вы думаете о том, где и как можно воспитать молодых гонщиков, которые через пару лет могли бы прийти им на смену?
— Правильное наблюдение. Названные вами спортсмены выступали здорово и, уверен, еще выиграют свое. Но мы понимаем, что их карьеры не так далеки от завершения. Средний максимальный возраст в велоспорте — 37 лет. Редко кто ездит дольше.
В этом году мы создали клубную команду. Она не континентальная, просто спортивная для «андеров». Называется «Газпром-Русвело U-23». Там сегодня 10 человек из разных регионов страны. Создали им нормальные условия, они все вместе живут и тренируются в Италии, рядом с основной команды. Все
При этом нужно понимать, что даже суперталантливому гонщику в профессиональном велоспорте нужно
— Кстати, о прекрасной половине. «Газпром-Русвело» позиционируется как команда национального значения. Почему в таком случае нет женской профессиональной команды? Та же Ольга Забелинская не раз говорила, что готова взять под свое крыло всех наших девчонок.
— Этот вопрос напрямую связан с финансированием. Содержание женской команды требует затрат. Если у мужиков, например, организаторы могут много чего компенсировать — переезды, проживание, — то у женщин в этом плане все гораздо сложнее. Это странно, но условия у них более спартанские, поэтому на содержание команды нужны немалые деньги. На сегодняшний день у нас возможности выделить такую сумму из бюджета — нет.
НАЛИЧИЕ ОГРОМНЫХ ДЕНЕГ НЕ ГАРАНТИРУЕТ УСПЕХА
— Олег Тиньков
— Не знаю, сколько выделяется на «Зенит». Но могу сказать, что наличие огромных денег не гарантирует успеха. Ведь получится так, что мы строим
И делать сейчас грандиозный проект, при том, что ситуация в российском спорте не позволяет рассчитывать на постоянное пополнение молодыми гонщиками, наверное, неправильно. Нужно развиваться симметрично. Деньги решают вопросы, но только в том случае, если они направлены в правильное русло.
— «Газпром-Русвело» можно сравнить с футбольным «Монако» — амбициозной командой, способной решать многие задачи, но направленной на бизнес? Вот, например, если игрока монегасков позовут за солидные отступные в более серьезный клуб — «Реал» или «Челси» — его с удовольствием отпустят. А если вашего талантливого гонщика пригласят, скажем, в «Sky»?
— Предложения не поступит. В велоспорте есть одна большая проблема — отсутствие нормальной трансфертной политики, которая есть в футболе или хоккее. Мне нравится ваш пример с «Монако», но вот только мы в случае ухода гонщика не получим ничего. Мы вкладываем в спортсмена годами, но когда его профессиональный контракт истекает, любая другая команда может поманить его более выгодным — и ты ничего не сделаешь. Вот Ильнур Закарин все первые победы одержал в «Русвело», а потом спокойно ушел в «Катюшу». И все! Это странно и несправедливо. Ведь не самые богатые команды,
— Как же в нынешних реалиях удерживать сильных спортсменов?
— Многие готовы жертвовать размером гонораров взамен на спокойствие и хорошее отношение в команде. Для россиян вообще важно, чтобы была более или менее домашняя обстановка. Наш менталитет отличается от европейского. Поэтому комфорт и возможность плавно развиваться порой нивелирует разницу между 8 и 10 рублями. До
В РОССИИ ЕСТЬ НОВЫЕ ЕКИМОВЫ И МЕНЬШОВЫ
— «Тур де Франс» ваша команда пропускает. А «Вуэльту»?
— В этом году — да. «Тур» — это вообще особенная история. Нефранцузской команде получить wildcard очень сложно. А вот на «Вуэльту» есть виды. С учетом ошибок прошлых лет мы в следующем сезоне
— Вы согласны с тем, что при нынешних реалиях — когда мы выступаем мононациональной командой, а в составе других настоящие сборные мира — на
— Да, с этим сложно. Сильнейший российский многодневщик на сегодня, определенно, Закарин. Ему на смену может подрасти Александр Фолифоров. Но в целом претендентов на статус генеральщика у нас в стране, увы, немного.
— Да даже если бы и были, тягаться с командами, в которых собраны сильнейшие итальянцы, испанцы, колумбийцы и бельгийцы одними россиянами проблематично.
— В этом и есть сложность мононационального состава. Суперталанты ведь вообще рождаются в разных странах. Вот в списке лучших многодневщиков мира сегодня, грубо говоря: два итальянца, колумбиец, голландец, француз, пара испанцев, россиянин. То есть, не больше
— Исходя из этой реальности, можно сделать вывод, что давления со стороны спонсоров на «Газпроме-Русвело» нет? Ведь у нас часто бывает, что от вложений ждут наглядного результата, да еще в максимально короткие сроки.
— Благо, люди, которые занимаются вопросами спортивного спонсорства в «Газпроме», разбираются в предмете и все прекрасно понимают. Они, конечно, ставят перед нами задачи, но с учетом объективной ситуации в российском велоспорте.
Ведь даже если бы нам дали миллиард долларов и сказали выиграть три
— Сколько лет потребуется, чтобы «Газпром-Русвело» стал командой Мирового тура, обладающей составом на все три
— Мне кажется, это реально сделать за пять лет. Но должна начать реализовываться программа, которая, к слову, уже есть на бумаге. И нужны дополнительные средства для развития велоспорта хотя бы в одном отдельно взятом регионе. Например, в Башкортостане, где сейчас здорово развивают велоспорт. Там сейчас занимается 2000 детей. И вот тогда мы найдем людей. У нас в стране есть новые Екимовы и Меньшовы. Просто нужна качественная селекция.
Вот у англичан первые результаты появились как раз лет через пять после того, как они начали серьезно вкладывать в велоспорт, который у них был в том же состоянии, что и у нас сейчас. С тех пор прошло уже лет 15, но все эти годы они на виду — прекрасные выступления на Олимпийских играх, победы на
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