Итальянский велогонщик Нибали одержал победу на 16-м этапе «Джиро д’Италия»

Нибали преодолел дистанцию 222 км за 6 часов 24 минуты 22 секунды. Вторым на финиш, показав то же время, пришел испанский велогонщик Микель Ланда из британской команды Team Sky. Третьим на этапе стал колумбиец Найро Кинтана (Movistar), который уступил лидеру 12 секунд.

Российский гонщик из швейцарской команды «Катюша- Альпесин» Ильнур Закарин пришел к финишу пятым, проиграв победителю 34 секунды. В генеральной классификации Закарин сохранил пятую позицию, но сократил отставание от лидера до 2 минут 40 секунд.

В генеральном зачете продолжает лидировать голландский гонщик из Team Sunweb Том Дюмулен. Второе место занимает Кинтана, его отставание составляет 31 секунду. Нибали занимает третью позицию, уступая 1 минуту 12 секунд.

Следующий этап состоится 24 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.