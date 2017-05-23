Шестнадцатый этап «Джиро» начнется с минуты молчания в связи с трагедией в Манчестере

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 22 человека погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Giro d'Italia at the start observed a minute of silence to remember <a href="https://twitter.com/hashtag/Manchester?src=hash">#Manchester</a>, <a href="https://twitter.com/NickyHayden">@NickyHayden</a> and Viellehner <a href="https://twitter.com/hashtag/Giro100?src=hash">#Giro100</a> <a href="https://t.co/refS6GALD8">pic.twitter.com/refS6GALD8</a></p>— Giro d'Italia (@giroditalia) <a href="https://twitter.com/giroditalia/status/866944414639325184">23 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ники Хэйден скончался на 36-м году жизни в понедельник в больнице, куда попал 17 мая после того, как его сбил автомобиль, когда американец катался на велосипеде с друзьями вблизи Римини. 31-летняя Вилленер умерла 22 мая в больнице. 15 мая немку сбил грузовик во время велосипедной тренировки на горной дороге в Италии.

16-й этап «Джиро» протяженностью 222 км состоится во вторник.