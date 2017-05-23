Шестнадцатый этап «Джиро» начнется с минуты молчания в связи с трагедией в Манчестере
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Участники 16-го этапа веломногодневки «Джиро д’Италия» почтят минутой молчания память погибших в результате взрыва на «Манчестер Арене», а также скончавшихся ранее чемпиона мира 2006 года по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP американца Ника Хэйдена и немецкой триатлонистки Юлии Вилленер, сообщается в микроблоге «Джиро» в Twitter.
В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 22 человека погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.
Ники Хэйден скончался на 36-м году жизни в понедельник в больнице, куда попал 17 мая после того, как его сбил автомобиль, когда американец катался на велосипеде с друзьями вблизи Римини. 31-летняя Вилленер умерла 22 мая в больнице. 15 мая немку сбил грузовик во время велосипедной тренировки на горной дороге в Италии.
16-й этап «Джиро» протяженностью 222 км состоится во вторник.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter