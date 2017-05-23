В Москве 28 мая в честь велопарада закроют Садовое кольцо
В Москве 28 мая для проведения велопарада будет перекрыто Садовое кольцо, сообщает информационный центр Транспортного комплекса города.
Внешняя и внутренняя стороны закроются для движения транспорта с 12:00 мск и до окончания заезда. Также для автомобилей будут закрыты улица Маши Порываевой и участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы — с 6:00 до 19:00 мск.
Участок Каланчевской улицы от улицы
Маршрут всероссийского велопарада будет пролегать по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. По словам организаторов, в заезде примут участие около 40 тыс. человек.
Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и правительство Москвы. С 2016 года каждое последнее воскресенье мая объявлено Всероссийским днем велопарада.
Мероприятия в этот день проходят в десятках городов России, в том числе в
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