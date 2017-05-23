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23 мая 2017, 12:52 | Летние: Велоспорт | ИА REGNUM

В Москве 28 мая в честь велопарада закроют Садовое кольцо

В Москве 28 мая для проведения велопарада будет перекрыто Садовое кольцо, сообщает информационный центр Транспортного комплекса города.

Внешняя и внутренняя стороны закроются для движения транспорта с 12:00 мск и до окончания заезда. Также для автомобилей будут закрыты улица Маши Порываевой и участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы — с 6:00 до 19:00 мск.

Участок Каланчевской улицы от улицы Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой будет закрыт с 13:30 и до окончания велопарада.

Маршрут всероссийского велопарада будет пролегать по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. По словам организаторов, в заезде примут участие около 40 тыс. человек.

Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и правительство Москвы. С 2016 года каждое последнее воскресенье мая объявлено Всероссийским днем велопарада.

Мероприятия в этот день проходят в десятках городов России, в том числе в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Калининграде, Воронеже и Красноярске.
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