В Москве 28 мая в честь велопарада закроют Садовое кольцо

Внешняя и внутренняя стороны закроются для движения транспорта с 12:00 мск и до окончания заезда. Также для автомобилей будут закрыты улица Маши Порываевой и участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы — с 6:00 до 19:00 мск.

Участок Каланчевской улицы от улицы Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой будет закрыт с 13:30 и до окончания велопарада.

Маршрут всероссийского велопарада будет пролегать по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. По словам организаторов, в заезде примут участие около 40 тыс. человек.

Организаторами мероприятия выступают проект по развитию велокультуры Let’s bike it! и правительство Москвы. С 2016 года каждое последнее воскресенье мая объявлено Всероссийским днем велопарада.