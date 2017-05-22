Грек Воликакис выиграл скретч на Гран-при Тулы по велоспорту на треке, Пискунов — 2-й
ТУЛА, 22 мая —
Р-Спорт. Велогонщик из Греции Христос Воликакис победил в скретче на международных соревнованиях — Гран-при Тулы — по велоспорту на треке, которые стартовали в понедельник.
Воликакис финишировал первым в скретче, вторым стал россиянин Максим Пискунов, третьим — еще один российский гонщик Алексей Курбатов.
Соревнования в Туле завершатся 23 мая.
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