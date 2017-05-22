Велогонщик «Астаны» Кангерт досрочно завершил сезон-2017 после падения на «Джиро д’Италия»
Казахстанская велокоманда «Астана» опубликовала на своем официальном сайте информацию о состоянии здоровья Танела Кангерта, который упал на 15-м этапе «Джиро д`Италия», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Гонщик прошел медицинское обследование в больницы города Брешиа (Poliambulanza), в результате которого был поставлен диагноз: перелом плечевой кости левой руки и вывих с переломом правого плеча. Завтра утром, в 11:00 Кангерту будет проведена операция. Предварительный прогноз:
Сезон 2017 года для Танела Кангерта закончен, — говорится в сообщении.
Напомним, Кангерт врезался в дорожный знак, когда обгонял группу гонщиков. В результате эстонец сломал локоть и сошел с гонки.
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