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22 мая 2017, 8:26 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Велогонщик «Астаны» Кангерт досрочно завершил сезон-2017 после падения на «Джиро д’Италия»

Казахстанская велокоманда «Астана» опубликовала на своем официальном сайте информацию о состоянии здоровья Танела Кангерта, который упал на 15-м этапе «Джиро д`Италия», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эстонец врезался в дорожный знак в результате чего сломал локоть и сошел с гонки. Увеличить
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«Гонщик прошел медицинское обследование в больницы города Брешиа (Poliambulanza), в результате которого был поставлен диагноз: перелом плечевой кости левой руки и вывих с переломом правого плеча. Завтра утром, в 11:00 Кангерту будет проведена операция. Предварительный прогноз: шесть-семь месяцев на восстановление.

Сезон 2017 года для Танела Кангерта закончен, — говорится в сообщении.

Напомним, Кангерт врезался в дорожный знак, когда обгонял группу гонщиков. В результате эстонец сломал локоть и сошел с гонки.

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