Капитан «Астаны» Кангерт сломал локоть и закончил борьбу на «Джиро д’Италия»
Казахстанская велокоманда «Астана» лишилась своего капитана Танела Кангерта, сломавшего локоть, на «Джиро д’Италия».
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Видимо, что-то случилось...
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Кангерт упал на ключевом отрезке 15-го этапа «Джиро».
«Танел Кангерт получил перелом левого локтя. Это конец “Джиро” для него», — сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Перед 15-м этапом «Джиро» Кангерт занимал 10-е место в общем зачете.
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