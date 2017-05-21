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21 мая 2017, 19:45 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Капитан «Астаны» Кангерт сломал локоть и закончил борьбу на «Джиро д’Италия»

Казахстанская велокоманда «Астана» лишилась своего капитана Танела Кангерта, сломавшего локоть, на «Джиро д’Италия».

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Кангерт упал на ключевом отрезке 15-го этапа «Джиро».

«Танел Кангерт получил перелом левого локтя. Это конец “Джиро” для него», — сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Перед 15-м этапом «Джиро» Кангерт занимал 10-е место в общем зачете.

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Люксембуржец Боб Юнгельс, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Он преодолел дистанцию 199 км за 4 часа 16 минут 51 секунду.
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