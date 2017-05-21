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21 мая 2017, 18:40 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Люксембургский велогонщик Юнгельс выиграл 15-й этап многодневки «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Люксембуржец Боб Юнгельс, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Он преодолел дистанцию 199 км за 4 часа 16 минут 51 секунду.

В генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулен из команды Sunweb. Увеличить
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Второе место занял колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третье — француз Тибо Пино (FDJ-BigMat).

После 15 этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулен из Sunweb.

Следующий этап пройдет 23 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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