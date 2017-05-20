Сиваков стал 2-м на 3-м этапе веломногодневки «Тур де л’Изард» и сохраняет лидерство

Сиваков на третьем этапе протяженностью 141 км с финишем в гору проиграл только бельгийцу Бьоргу Ламбрехту, третьим финишировал еще один бельгиец Стефф Крас.

Этот результат позволяет Сивакову удерживать лидерство в общем зачете гонки, которая финиширует в воскресенье. За день до финиша Сиваков выигрывает у Ламбрехта 1 минуту 18 секунд.