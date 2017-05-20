Российский велогонщик Закарин стал вторым на 14-м этапе многодневки «Джиро д’Италия»

Победителем гонки стал голландец Том Дюмулен (Team Sunweb), третьим финишировал испанец Микель Ланда (Team Sky).

Для Закарина этот подиум стал вторым на нынешней многодневке. После 14 этапов в генеральной классификации продолжает лидировать Дюмулен.

Следующий этап пройдет 21 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.