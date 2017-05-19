Евтушенко победил на этапе веломногодневки в Испании, Сиваков выиграл во Франции

Евтушенко финишировал первым после 168 км дистанции и возглавил генеральную классификацию многодневки.

На «Тур де л’Изард» во Франции второй этап протяженностью 147 км выиграл Павел Сиваков из BMC Development Team.

«Сегодня я гонялся рядом с домой, и это просто невероятно — выиграть здесь. Спасибо всем, кто поддерживал меня на трассе сегодня», — написал Сиваков в своем аккаунте в Instagram.

Обе многодневки завершатся 21 мая.