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19 мая 2017, 22:40 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Евтушенко победил на этапе веломногодневки в Испании, Сиваков выиграл во Франции

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Российский велогонщик команды «Локосфинкс» Александр Евтушенко победил на первом этапе веломногодневки «Вуэльта Кастилии и Леона» в Испании.

Евтушенко финишировал первым после 168 км дистанции и возглавил генеральную классификацию многодневки.

На «Тур де л’Изард» во Франции второй этап протяженностью 147 км выиграл Павел Сиваков из BMC Development Team.

«Сегодня я гонялся рядом с домой, и это просто невероятно — выиграть здесь. Спасибо всем, кто поддерживал меня на трассе сегодня», — написал Сиваков в своем аккаунте в Instagram.

Обе многодневки завершатся 21 мая.
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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Колумбиец Фернандо Гавирия, выступающий за команду Quick-Step Floors, стал победителем 13-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Он преодолел дистанцию 167 км за 3 часа 47 минут 45 секунд.
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