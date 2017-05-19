Колумбийский велогонщик Гавирия выиграл 13-й этап многодневки «Джиро д’Италия»

Второе место занял ирландец Сэм Беннет (Bora-Hansgrohe), третье — бельгиец Джаспер Стюйвен (Radio Shack).

Гавирия выиграл на нынешней «Джиро» уже четвертый этап.

После 13 этапов в генеральной классификации продолжает лидировать голландец Том Дюмулен из Sunweb.

Следующий этап пройдет 20 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.