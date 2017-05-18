Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29784657/
18 мая 2017, 12:42 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Команда лидера «Джиро д’Италия» забыла забрать одного из гонщиков из отеля на старт

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Велокоманда Sunweb забыла в отеле одного из своих гонщиков немца Симона Гешке, отправившись на старт этапа «Джиро д’Италия» без него.

Двенадцатый этап «Джиро» стартует в Форли и будет самым протяженным на этом Гранд-туре — 229 км.

«Кто-нибудь может подбросить меня на старт “Джиро”? — написал Гешке в своем официальном аккаунте в микроблоге Twitter. — Наш командный автобус решил уехать без меня».

Через полчаса Гешке написал: «Все в порядке, я украл машину и еду на старт. Шучу. Они вернулись назад и забрали меня. Все-таки восемь гонщиков в команде лучше, чем семь».

Капитан команды Sunweb голландец Том Дюмулен лидирует в общем зачете на «Джиро д’Италия».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Кампенартс оштрафован за приглашение девушки на свидание во время «разделки» «Джиро»

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Бельгийский велогонщик команды Lotto-Jumbo Виктор Кампенартс был оштрафован жюри «Джиро д’Италия» за то, что на старте индивидуальной гонки предложил девушке начать с ним встречаться.
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Елена Исинбаева в черном платье в пол на открытии Каннского фестиваля. Фото

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тренер: обидно, что Сотникова объявила об уходе к Плющенко через смс