Команда лидера «Джиро д’Италия» забыла забрать одного из гонщиков из отеля на старт

Двенадцатый этап «Джиро» стартует в Форли и будет самым протяженным на этом Гранд-туре — 229 км.

«Кто-нибудь может подбросить меня на старт “Джиро”? — написал Гешке в своем официальном аккаунте в микроблоге Twitter. — Наш командный автобус решил уехать без меня».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Anyone can give me a lift to the <a href="https://twitter.com/giroditalia">@giroditalia</a> start? My teambus decided to leave without me. <a href="https://twitter.com/hashtag/tramping?src=hash">#tramping</a> <a href="https://t.co/wRGEGek0Qy">pic.twitter.com/wRGEGek0Qy</a></p>— Simon Geschke (@simongeschke) <a href="https://twitter.com/simongeschke/status/865105269528944640">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Через полчаса Гешке написал: «Все в порядке, я украл машину и еду на старт. Шучу. Они вернулись назад и забрали меня. Все-таки восемь гонщиков в команде лучше, чем семь».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">All good! I stole a car and am on my way now.. Just kidding, they turned around and picked me up. Guess 8 riders is still better than 7 ?</p>— Simon Geschke (@simongeschke) <a href="https://twitter.com/simongeschke/status/865113317110677504">18 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Капитан команды Sunweb голландец Том Дюмулен лидирует в общем зачете на «Джиро д’Италия».