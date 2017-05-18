Команда лидера «Джиро д’Италия» забыла забрать одного из гонщиков из отеля на старт
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Велокоманда Sunweb забыла в отеле одного из своих гонщиков немца Симона Гешке, отправившись на старт этапа «Джиро д’Италия» без него.
Двенадцатый этап «Джиро» стартует в Форли и будет самым протяженным на этом
«Кто-нибудь может подбросить меня на старт “Джиро”? — написал Гешке в своем официальном аккаунте в микроблоге Twitter. — Наш командный автобус решил уехать без меня».
Через полчаса Гешке написал: «Все в порядке, я украл машину и еду на старт. Шучу. Они вернулись назад и забрали меня.
Капитан команды Sunweb голландец Том Дюмулен лидирует в общем зачете на «Джиро д’Италия».
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