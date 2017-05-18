Кампенартс оштрафован за приглашение девушки на свидание во время «разделки» «Джиро»
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Бельгийский велогонщик команды Lotto-Jumbo Виктор Кампенартс был оштрафован жюри «Джиро д’Италия» за то, что на старте индивидуальной гонки предложил девушке начать с ним встречаться.
Кампенартс стартовал в «разделке» с расстегнутой майкой, на его груди было написано «Карлин, как насчет того, чтобы встречаться?».
Как сообщает Sporza, Кампенартсу выписан штраф в 100 швейцарских франков за нанесение ущерба имиджу велоспорта.
Сама Карлин в интервью Sporza рассказала, что сказала «да» велогонщику. «Но я только не хотела бы идти на свидание в кино, я там засыпаю», — отметила она.
В 2014 году велогонщик этой же команды (под названием Belkin на тот момент времени) Йос ван Эмден сделал предложение своей девушке во время индивидуальной гонки на «Джиро».
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