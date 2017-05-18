Кампенартс оштрафован за приглашение девушки на свидание во время «разделки» «Джиро»

Кампенартс стартовал в «разделке» с расстегнутой майкой, на его груди было написано «Карлин, как насчет того, чтобы встречаться?».

Как сообщает Sporza, Кампенартсу выписан штраф в 100 швейцарских франков за нанесение ущерба имиджу велоспорта.

Сама Карлин в интервью Sporza рассказала, что сказала «да» велогонщику. «Но я только не хотела бы идти на свидание в кино, я там засыпаю», — отметила она.

В 2014 году велогонщик этой же команды (под названием Belkin на тот момент времени) Йос ван Эмден сделал предложение своей девушке во время индивидуальной гонки на «Джиро».