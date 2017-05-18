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18 мая 2017, 8:22 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Американский велогонщик Хаффман победил на четвертом этапе «Тура Калифорнии»

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Американский велогонщик Эван Хаффман из команды Rally Cycling победил на четвертом этапе велогонки Мирового тура «Тур Калифорнии».

В среду Хаффман проехал 159,5 км за 3 часа 41 минуту 52 секунды. Вторым стал его партнер по команде канадец Роб Бриттон, третьим — голландец Леннард Хофстед из Team Sunweb.

После четырех этапов в общем зачете лидирует поляк Рафал Майка из Bora-Hansgrohe — 16 часов 4 минуты 48 секунд. Вторым идет Джордж Беннетт (+2 секунды) из Lotto NL-Jumbo, третьим — американец Иэн Босвелл (+14 секунд) из Sky.

Пятый этап велогонки состоится в четверг.
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