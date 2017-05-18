Американский велогонщик Хаффман победил на четвертом этапе «Тура Калифорнии»
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Американский велогонщик Эван Хаффман из команды Rally Cycling победил на четвертом этапе велогонки Мирового тура «Тур Калифорнии».
В среду Хаффман проехал 159,5 км за 3 часа 41 минуту 52 секунды. Вторым стал его партнер по команде канадец Роб Бриттон, третьим — голландец Леннард Хофстед из Team Sunweb.
После четырех этапов в общем зачете лидирует поляк Рафал Майка из
Пятый этап велогонки состоится в четверг.
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