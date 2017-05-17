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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29772752/
17 мая 2017, 14:13 | Летние: Велоспорт | «Газета.Ру»

Велогонщик позвал девушку на свидание во время этапа многодневки «Джиро д’Италия»

Бельгийский велогонщик Виктор Кампенаэртс пригласил девушку на свидание во время гонки с раздельным стартом в рамках десятого этапа многодневки «Джиро д’Италия», сообщает RT.

Велосипедист написал на груди «Карлин, сходишь со мной на свидание?». Спортсмен расстегнул костюм на старте и на финише заезда, чтобы показать надпись.

По словам велогонщика, эта девушка долгое время не соглашалась на его предложение.
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