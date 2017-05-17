Александр Фолифоров: Россия — невелосипедная страна
25-летний спортсмен — один из немногих россиян, которому удавалось выигрывать этап престижнейшей «Джиро д’Италия».
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На нынешнем
— Для вас нынешняя «Джиро» — всего лишь второй
— В
Однако сама многодневка проходит легче. Год назад я завыл на седьмом этапе, а сейчас и после десяти чувствую себя нормально.
— При этом я слышал, что сейчас вас еще и «распускает».
— Подготовка велась с тем прицелом, чтобы оптимальные кондиции я набрал ко второй половине. В прошлом году, кстати, у меня тоже открылось второе дыхание к 14−15 этапу.
— После прошлой «Джиро», на которой вы выиграли один из этапов, о вас узнали в России. Что для вас изменилось после той победы?
— Первое время вокруг меня был
— Сами о том триумфе вспоминаете часто?
— Было и было.
— Но в Италии вас теперь узнают?
— Да, тут болельщики очень активные. Они знают в лицо всех итальянцев и большинство иностранцев. Ехали на презентацию команды перед стартом — отовсюду слышал: «Фоли, Фоли».
— А в России хоть раз узнавали?
— Нет. Точнее было раз, но узнал не россиянин (смеется). Я
КИНТАНА И НИБАЛИ ТРЕНИРУЮТСЯ ЕСЛИ И БОЛЬШЕ, ТО НЕ НАМНОГО.
— В чем вы стали сильнее по сравнению с прошлым годом?
— Я стал более устойчив к нагрузкам. Раньше после многодневок меня начинало ломать, хотелось отдохнуть, а в этом году провел уже порядка 30 стартом — и усталости еще не чувствую. Посмотрим, как будет дальше. Как правило, концовка сезона у меня вообще не идет. Хотелось бы это изменить.
— Тренировочные объемы выросли?
— Да, перед нынешней «Джиро» я тренировался намного больше.
— В велоспорте есть
— Я считаю, что делать выводы только по километражу — это пережитки советской системы. Сейчас все тренируются по времени. Можно ведь ехать пять часов по равнине, а можно по горам. В одном случае выйдет 200 км, а в другом — 140. Вот и выходит, что километраж меньше, а эффективности, может, даже больше.
При этом больше в нашем деле — не всегда лучше. Можно в такую яму попасть… Все профессионалы тренируются примерно одинаково. Весь вопрос в восстановлении, в том, кто лучше переваривает нагрузки.
— То есть, те же Кинтана и Нибали не делают на тренировках намного больше, чем вы?
— Если и больше, то не намного. При этом восстанавливаются они в силу особенностей организма быстрее.
— В чем вы видите свои резервы в плане выступления на
— В стабильности. Хотелось бы начинать в хорошей форме — и держать ее до конца. Второй аспект — борьба за позицию на равнинных финишах. В такой ситуации мне сложно находиться в голове группы, потому что там идет сумасшедшая толкотня. Но у хороших генеральщиков это получается.
— За счет опыта?
— Опыта и способности команды тащить тебя спереди.
— Вы уже говорили, что глобальная цель — выиграть один из
— Стабильность. Хотелось бы выиграть
ХОЧУ ВЫСТУПАТЬ В КОМАНДЕ МИРОВОГО ТУРА.
— Велошоссе ведь вообще гораздо ближе к командным видам спорта, чем к индивидуальным?
— Да, на 100 процентов. На
— Даже Лэнсу Армстронгу в его лучшие годы ничего бы не светило?
— Никому. До первой же горы разделают.
— Но так получается, что «Газпрому-Русвело» — команде, состоящей исключительно из россиян — приходится бороться практически со сборными мира. Что делать в таких условиях?
— Сражаться, проявлять характер и надеяться на лучшее. Да, в нашей команде сейчас нет человека, который мог бы бороться за высокое место в генеральной классификации. Но ведь
— Если теоретически предположить, что вас позовут в очень сильную команду, но не лидером, а грегари, стали бы рассматривать этот вариант?
— Я бы хотел выступать в команде Мирового тура. Наша пока — проконтинентальная. При этом в «Газпром-Русвело» меня все устраивает. Но это — это следующая ступенька. При этом если наша команда станет командой Мирового тура — я бы хотел остаться в ней. Вне зависимости от других вариантов.
СТАТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТОМ В КОВРОВЕ ПРОЩЕ, ЧЕМ ФУТБОЛИСТОМ.
— Леонид Слуцкий после провального чемпионата Европы-2016 сказал, что Россия — нефутбольная страна. А велосипедная ли?
— Россия — невелосипедная страна. Это точно.
— Давайте пример. Если тебе 15 лет, ты живешь в России в семье среднего достатка и хочешь заниматься велоспортом, какова вероятность стать профессионалом?
— Шансы вырасти в хорошего гонщика выше, чем в хорошего футболиста. Вот я из города Ковров. Вероятность пробиться в большой футбол оттуда — 0,01 процента. А в велоспорт — неплохая. У «Газпром-Русвело» есть еще молодежная команда до 23 лет и в нее вполне реально попасть. Там, в частности, гоняется воспитанник моего отца. Вот и получается, что из небольшого города нас в команде сразу двое.
Так что, почему нет? В детстве даже велосипед покупать не надо. Придешь в секцию — дадут. Да,
Другое дело, что возможности стать профессионалом в России и в Европе несопоставимы. К примеру, в Италии гонки проводятся в каждом регионе каждые выходные. Участвует в каждой человек по 200. У нас в России практически ничего не проводится. Юношей на национальном чемпионате страны — человек 150.
При этом и в Коврове сейчас велоспорта на грани закрытия. Отец — фанат своего дела. Но и он из последних сил пытается вывозить пацанов на гонки, дать им толчок в будущее.
ХОРОШИЙ ГОНЩИК МОЖЕТ ЗА ГОД ЗАРАБОТАТЬ НА КВАРТИРУ В МОСКВЕ.
— В велоспорте тоже большими чемпионами в основном становятся дети из бедных семей?
— Конечно. Зачем тебе
— Велоспорт — хорошая возможность поправить свое материальное положение? Гонщик хорошего уровня зарабатывает за год на квартиру в Москве?
— Хорошего — да. Если очень хорошего — то вообще не говорю. Но ведь есть еще много спортсменов, которые вообще ничего не выигрывают. Они выполняют функции помощников.
— У них в плане достатка совсем другая история?
— На безбедную жизнь хватает. О машинах и яхтах речи, конечно, не идет, но спокойно жить, ни в чем себе не отказываю — можно.
ИТАЛЬЯНСКИЙ НЕ УЧУ, НО ПРОЦЕНТОВ 70 УЖЕ ПОНИМАЮ.
— Вы большую часть года проводите в Италии. Причем, увы, не в городах, известных на весь мир своей красотой, а на дорогах. Вас это устраивает?
— Выбора нет, ко всему привыкаешь. Уже даже не знаешь, где у тебя дом: в Италии или в Коврове. Вот я во Владимирской области не был с ноября. При этом жаловаться не приходится. Сам выбрал этот путь. Тяжело было, когда я в 15−16 лет уехал в Москву. Но
— В Италии в плане быта быстро адаптировались?
— Проблемы бытовухи действительно были. Ты «подписался», вроде бы все хорошо. Но дальше начинается. Вот, например, проблемы по снятию квартиры — полностью на тебе. Это в проконтинентальной команде есть дом, куда тебе и еды привезут, и все счета оплатят, и на гонку отвезут, а в начале пути все делаешь сам. Ищешь жилье, подписываешь договоры с соцслужбами, чтобы были вода, газ и свет, сам готовишь еду. В общем, все как у человека, который переехал в
— Только тут еще и язык другой.
— Вот именно. Да и вообще немало вещей, которые отличаются от России. Первое время было непросто. Но помогали ребята, которые прошли этот путь раньше. А потом уже я объяснял все вновь прибывшим. Без поддержки у нас никуда. Мы и жилье стараемся рядом подбирать, кучкуемся. Все в соседних деревнях.
— А как у вас с языком?
— Не очень. Но дело в том, что я совсем его не учу. Занимайся — разговаривал бы уже в идеале. Даже так, ни разу не открыв ни одного учебника, я понимаю процентов 70 итальянской речи. Говорить сложно. Но самое необходимое в быту и уж тем более по гонке — могу сказать.
Владимир ИВАНОВ
из Тосканы.
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