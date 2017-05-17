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На нынешнем гранд-туре у гонщика «Газпром-Русвело» громких успехов пока нет, но он надеется, что это — вопрос времени.

— Для вас нынешняя «Джиро» — всего лишь второй гранд-тур в карьере. Считается, что второй раз прыгать с парашютом страшнее, чем первый. Уместны ли тут аналогии с велоспортом?

— В каком-то смысле, да. В прошлом году я особо не переживал перед стартом «Джиро д’Италия». Знал, что предстоит ехать 21 день и догадывался, что это тяжело. Перед нынешней я уже прекрасно осознавал, какая это жесть. Где-то за неделю до старта сидел и думал: «Как же ее ехать»?

Однако сама многодневка проходит легче. Год назад я завыл на седьмом этапе, а сейчас и после десяти чувствую себя нормально.

— При этом я слышал, что сейчас вас еще и «распускает».

— Подготовка велась с тем прицелом, чтобы оптимальные кондиции я набрал ко второй половине. В прошлом году, кстати, у меня тоже открылось второе дыхание к 14−15 этапу.

— После прошлой «Джиро», на которой вы выиграли один из этапов, о вас узнали в России. Что для вас изменилось после той победы?

— Первое время вокруг меня был какой-то ажиотаж, но довольно быстро он спал. Однако во время нынешней «Джиро» чувствую, что от меня ждут чего-то большего. Разумеется, если бы не та победа, ничего такого бы не было. Заехал бы раз в двадцатку — и меня бы похвалили. Теперь же позволить себе думать так я не могу. Без победы уезжать уже не хочется. И это накладывает ответственность.

— Сами о том триумфе вспоминаете часто?

— Было и было.

— Но в Италии вас теперь узнают?

— Да, тут болельщики очень активные. Они знают в лицо всех итальянцев и большинство иностранцев. Ехали на презентацию команды перед стартом — отовсюду слышал: «Фоли, Фоли». Кто-то просит сфоткаться. В городке, где живу, в одном из соседних магазинов мясник узнал, когда приехал после прошлой «Джиро», и теперь постоянно спрашивает, как дела, и какую следующую гонку я поеду.

— А в России хоть раз узнавали?

— Нет. Точнее было раз, но узнал не россиянин (смеется). Я как-то прилетел домой, и когда мы на автобусе ехали из самолета в терминал, мужик на ломанном русском спросил, Фолифоров ли я. Оказалось, это был итальянец, прилетевший по работе.

КИНТАНА И НИБАЛИ ТРЕНИРУЮТСЯ ЕСЛИ И БОЛЬШЕ, ТО НЕ НАМНОГО.

— В чем вы стали сильнее по сравнению с прошлым годом?

— Я стал более устойчив к нагрузкам. Раньше после многодневок меня начинало ломать, хотелось отдохнуть, а в этом году провел уже порядка 30 стартом — и усталости еще не чувствую. Посмотрим, как будет дальше. Как правило, концовка сезона у меня вообще не идет. Хотелось бы это изменить.

— Тренировочные объемы выросли?

— Да, перед нынешней «Джиро» я тренировался намного больше.

— В велоспорте есть какой-то километраж, который обязательно нужно накатать перед сезоном, чтобы гонщика хватало, например, на один гранд-тур?

— Я считаю, что делать выводы только по километражу — это пережитки советской системы. Сейчас все тренируются по времени. Можно ведь ехать пять часов по равнине, а можно по горам. В одном случае выйдет 200 км, а в другом — 140. Вот и выходит, что километраж меньше, а эффективности, может, даже больше.

При этом больше в нашем деле — не всегда лучше. Можно в такую яму попасть… Все профессионалы тренируются примерно одинаково. Весь вопрос в восстановлении, в том, кто лучше переваривает нагрузки.

— То есть, те же Кинтана и Нибали не делают на тренировках намного больше, чем вы?

— Если и больше, то не намного. При этом восстанавливаются они в силу особенностей организма быстрее.

— В чем вы видите свои резервы в плане выступления на гранд-турах?

— В стабильности. Хотелось бы начинать в хорошей форме — и держать ее до конца. Второй аспект — борьба за позицию на равнинных финишах. В такой ситуации мне сложно находиться в голове группы, потому что там идет сумасшедшая толкотня. Но у хороших генеральщиков это получается.

— За счет опыта?

— Опыта и способности команды тащить тебя спереди.

— Вы уже говорили, что глобальная цель — выиграть один из гранд-туров. А локальная?

— Стабильность. Хотелось бы выиграть какую-нибудь многодневку. Ведь даже в пятидневке у меня хотя бы один день, да сливается. Нужно с этим что-то делать.

ХОЧУ ВЫСТУПАТЬ В КОМАНДЕ МИРОВОГО ТУРА.

— Велошоссе ведь вообще гораздо ближе к командным видам спорта, чем к индивидуальным?

— Да, на 100 процентов. На гранд-туре ты без команды не представляешь ничего.

— Даже Лэнсу Армстронгу в его лучшие годы ничего бы не светило?

— Никому. До первой же горы разделают.

— Но так получается, что «Газпрому-Русвело» — команде, состоящей исключительно из россиян — приходится бороться практически со сборными мира. Что делать в таких условиях?

— Сражаться, проявлять характер и надеяться на лучшее. Да, в нашей команде сейчас нет человека, который мог бы бороться за высокое место в генеральной классификации. Но ведь гранд-тур — это не только общий зачет. Выиграть этап тоже очень престижно. И практически вся наша команда заточена на отрыв, с которого можно добиться результата. В какой-то из дней нам должно повезти.

— Если теоретически предположить, что вас позовут в очень сильную команду, но не лидером, а грегари, стали бы рассматривать этот вариант?

— Я бы хотел выступать в команде Мирового тура. Наша пока — проконтинентальная. При этом в «Газпром-Русвело» меня все устраивает. Но это — это следующая ступенька. При этом если наша команда станет командой Мирового тура — я бы хотел остаться в ней. Вне зависимости от других вариантов.

СТАТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТОМ В КОВРОВЕ ПРОЩЕ, ЧЕМ ФУТБОЛИСТОМ.

— Леонид Слуцкий после провального чемпионата Европы-2016 сказал, что Россия — нефутбольная страна. А велосипедная ли?

— Россия — невелосипедная страна. Это точно.

— Давайте пример. Если тебе 15 лет, ты живешь в России в семье среднего достатка и хочешь заниматься велоспортом, какова вероятность стать профессионалом?

— Шансы вырасти в хорошего гонщика выше, чем в хорошего футболиста. Вот я из города Ковров. Вероятность пробиться в большой футбол оттуда — 0,01 процента. А в велоспорт — неплохая. У «Газпром-Русвело» есть еще молодежная команда до 23 лет и в нее вполне реально попасть. Там, в частности, гоняется воспитанник моего отца. Вот и получается, что из небольшого города нас в команде сразу двое.

Так что, почему нет? В детстве даже велосипед покупать не надо. Придешь в секцию — дадут. Да, какие-нибудь «дрова», но для детей главное, чтобы ехал. Ступенька за ступенькой — и можно пробиться. Правда, сейчас, когда в России осталась всего одна проконтиненатальная команда, сложнее. Но из ковровских футболистов вообще никто никуда еще не вышел.

Другое дело, что возможности стать профессионалом в России и в Европе несопоставимы. К примеру, в Италии гонки проводятся в каждом регионе каждые выходные. Участвует в каждой человек по 200. У нас в России практически ничего не проводится. Юношей на национальном чемпионате страны — человек 150.

При этом и в Коврове сейчас велоспорта на грани закрытия. Отец — фанат своего дела. Но и он из последних сил пытается вывозить пацанов на гонки, дать им толчок в будущее.

ХОРОШИЙ ГОНЩИК МОЖЕТ ЗА ГОД ЗАРАБОТАТЬ НА КВАРТИРУ В МОСКВЕ.

— В велоспорте тоже большими чемпионами в основном становятся дети из бедных семей?

— Конечно. Зачем тебе что-то рвать, если у тебя и так все хорошо? Папа обеспечит квартирой, машиной — живи и радуйся.

— Велоспорт — хорошая возможность поправить свое материальное положение? Гонщик хорошего уровня зарабатывает за год на квартиру в Москве?

— Хорошего — да. Если очень хорошего — то вообще не говорю. Но ведь есть еще много спортсменов, которые вообще ничего не выигрывают. Они выполняют функции помощников.

— У них в плане достатка совсем другая история?

— На безбедную жизнь хватает. О машинах и яхтах речи, конечно, не идет, но спокойно жить, ни в чем себе не отказываю — можно.

ИТАЛЬЯНСКИЙ НЕ УЧУ, НО ПРОЦЕНТОВ 70 УЖЕ ПОНИМАЮ.

— Вы большую часть года проводите в Италии. Причем, увы, не в городах, известных на весь мир своей красотой, а на дорогах. Вас это устраивает?

— Выбора нет, ко всему привыкаешь. Уже даже не знаешь, где у тебя дом: в Италии или в Коврове. Вот я во Владимирской области не был с ноября. При этом жаловаться не приходится. Сам выбрал этот путь. Тяжело было, когда я в 15−16 лет уехал в Москву. Но где-то за годик привык быть вдали от дома.

— В Италии в плане быта быстро адаптировались?

— Проблемы бытовухи действительно были. Ты «подписался», вроде бы все хорошо. Но дальше начинается. Вот, например, проблемы по снятию квартиры — полностью на тебе. Это в проконтинентальной команде есть дом, куда тебе и еды привезут, и все счета оплатят, и на гонку отвезут, а в начале пути все делаешь сам. Ищешь жилье, подписываешь договоры с соцслужбами, чтобы были вода, газ и свет, сам готовишь еду. В общем, все как у человека, который переехал в какой-то другой город.

— Только тут еще и язык другой.

— Вот именно. Да и вообще немало вещей, которые отличаются от России. Первое время было непросто. Но помогали ребята, которые прошли этот путь раньше. А потом уже я объяснял все вновь прибывшим. Без поддержки у нас никуда. Мы и жилье стараемся рядом подбирать, кучкуемся. Все в соседних деревнях.

— А как у вас с языком?

— Не очень. Но дело в том, что я совсем его не учу. Занимайся — разговаривал бы уже в идеале. Даже так, ни разу не открыв ни одного учебника, я понимаю процентов 70 итальянской речи. Говорить сложно. Но самое необходимое в быту и уж тем более по гонке — могу сказать.

Владимир ИВАНОВ

из Тосканы.