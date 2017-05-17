В Уфе появится профессиональная трасса для велосипедного мотокросса

Будущая трасса протяженностью более 300 метров будет оптимальной для начального обучения катанию на BMX как для детей, так и для взрослых. По словам представителей Федерации велоспорта, они готовы предоставить необходимый инвентарь, а лицей № 123, который находится неподалеку от трассы, — помещение для его хранения.

После детальных обсуждений велолюбители совместно с комитетом по физической культуре и спорту Демского района приступили к созданию новой спортивной зоны. Накануне специалисты приступили к разметке будущей трассы, сообщили в районной администрации.

BMX (велосипедный мотокросс) — одна из дисциплин велосипедного спорта. Это экстремальный вид спорта, представляющий собой катание на велосипеде с целью выполнения трюков и преодоления препятствий. BMX появился в конце 1960-х годов, первый чемпионат мира проведен в 1982 году. С 2008 года ВМХ включен в программу летних Олимпийских игр.