Заявки на «ВелоОмск» начнут принимать 25 мая

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Предварительная регистрация на «ВелоОмск-2017» начнётся 25 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сами заезды и праздник состоятся 28 мая в единый день велопарадов в России — по всей стране организуют велоконференции и велопробеги.

В этом году поменялась не только дата «ВелоОмска», организаторы также обновили его название — в честь заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Владимира Соколова.

«Это один из инициаторов и организаторов «ВелоОмска». Он участвовал в ветеранских заездах, занимался судейством, был почётным гостем праздника. Благодаря Соколову появились детские соревнования «Будущее ВелоОмска», — сказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Михаил Расин.

В 2017 году также первый раз пройдёт командная гонка для профессиональных спортсменов — в этой дисциплине Владимир Соколов стал чемпионом мира в составе сборной страны.