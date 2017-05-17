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17 мая 2017, 7:21 | Летние: Велоспорт | АиФ Омск

Заявки на «ВелоОмск» начнут принимать 25 мая

Сами заезды состоятся 28 мая в единый день велопарадов в России.

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Предварительная регистрация на «ВелоОмск-2017» начнётся 25 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сами заезды и праздник состоятся 28 мая в единый день велопарадов в России — по всей стране организуют велоконференции и велопробеги.

В этом году поменялась не только дата «ВелоОмска», организаторы также обновили его название — в честь заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира Владимира Соколова.

«Это один из инициаторов и организаторов «ВелоОмска». Он участвовал в ветеранских заездах, занимался судейством, был почётным гостем праздника. Благодаря Соколову появились детские соревнования «Будущее ВелоОмска», — сказал директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Михаил Расин.

В 2017 году также первый раз пройдёт командная гонка для профессиональных спортсменов — в этой дисциплине Владимир Соколов стал чемпионом мира в составе сборной страны.

Впервые «ВелоОмск» прошёл в нашем городе в 2000 году в День физкультурника. На протяжении всех лет существования праздника организуются массовые заезды для детей на 100 и 500 метров. Также в программу включают вип-заезд, медиагонку, гонку-критериум на 22 км и массовый заезд на 10 км.
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