Петер Саган из Bora-Hansgrohe выиграл третий этап веломногодневки «Тур Калифорнии»
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт. Словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe стал победителем третьего этапа велогонки «Тур Калифорнии».
Саган во вторник преодолел этап протяженностью 192,5 километра за 4 часа 53,26. Вторым стал немец Рик Цабель из
В генеральной классификации лидерство сохранил партнер Сагана по команде поляк Рафал Майка. Далее следуют Джордж Беннетт (+2 секунды) из Lotto
Четвертый этап протяженностью 159,5 км состоится в среду.
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