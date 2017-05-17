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17 мая 2017, 8:18 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Петер Саган из Bora-Hansgrohe выиграл третий этап веломногодневки «Тур Калифорнии»

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт. Словак Петер Саган из команды Bora-Hansgrohe стал победителем третьего этапа велогонки «Тур Калифорнии».

Саган во вторник преодолел этап протяженностью 192,5 километра за 4 часа 53,26. Вторым стал немец Рик Цабель из Katusha-Alpecin. Замкнул тройку итальянец Симоне Консонни из команды UAE Team Emirates.

В генеральной классификации лидерство сохранил партнер Сагана по команде поляк Рафал Майка. Далее следуют Джордж Беннетт (+2 секунды) из Lotto NL-Jumbo, Беннетт и американец Иэн Босвелл (+14 секунд), выступающий за Sky.

Четвертый этап протяженностью 159,5 км состоится в среду.
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