Гонщик «Астаны» Санчес стал четвертым на десятом этапе «Джиро д’Италия»
На веломногодневнке «Джиро д`Италия» завершился десятый этап, передает корреспондент Vesti.kz.
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Сегодня, 16 мая, состоялась раздельная гонка на 39,8 километров от Фолиньо до Монтефалько. Победителем стал голландец Том Дюмолин из Sunweb (50,37 минут). На 49 секунд от него отстал британец Герейнт Томас из Sky, а на 56 — люксембуржец Боб Юнгельс из
Лучшее время из гонщиков «Астаны» показал испанец Луис Леон Санчес. Он занял четвертое место, отстав от победителя на одну минуту и 40 секунд.
В генеральной классификации лидирует все тот же Дюмолин, следом за которым идут колумбиец Наиро Кинтана из Movistar и голландский гонщик
11-й этап «Джиро д`Италия» пройдет завтра, 17 мая. Гонщики преодолеют 161 километр от Флоренции до
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