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16 мая 2017, 19:27 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Гонщик «Астаны» Санчес стал четвертым на десятом этапе «Джиро д’Италия»

На веломногодневнке «Джиро д`Италия» завершился десятый этап, передает корреспондент Vesti.kz.

Победу же одержал голландец Том Дюмолин из Sunweb. Увеличить
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Сегодня, 16 мая, состоялась раздельная гонка на 39,8 километров от Фолиньо до Монтефалько. Победителем стал голландец Том Дюмолин из Sunweb (50,37 минут). На 49 секунд от него отстал британец Герейнт Томас из Sky, а на 56 — люксембуржец Боб Юнгельс из Quick-Step Floors.

Лучшее время из гонщиков «Астаны» показал испанец Луис Леон Санчес. Он занял четвертое место, отстав от победителя на одну минуту и 40 секунд.

В генеральной классификации лидирует все тот же Дюмолин, следом за которым идут колумбиец Наиро Кинтана из Movistar и голландский гонщик Trek-Segafredo Бауке Моллема. Из представителей «Астаны» выше всех эстонец Танел Кангерт, занимающий 12-е место.

11-й этап «Джиро д`Италия» пройдет завтра, 17 мая. Гонщики преодолеют 161 километр от Флоренции до Баньо-ди-Романья.

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