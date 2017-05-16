Гонщик «Астаны» Санчес стал четвертым на десятом этапе «Джиро д’Италия»

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Сегодня, 16 мая, состоялась раздельная гонка на 39,8 километров от Фолиньо до Монтефалько. Победителем стал голландец Том Дюмолин из Sunweb (50,37 минут). На 49 секунд от него отстал британец Герейнт Томас из Sky, а на 56 — люксембуржец Боб Юнгельс из Quick-Step Floors.

Лучшее время из гонщиков «Астаны» показал испанец Луис Леон Санчес. Он занял четвертое место, отстав от победителя на одну минуту и 40 секунд.

В генеральной классификации лидирует все тот же Дюмолин, следом за которым идут колумбиец Наиро Кинтана из Movistar и голландский гонщик Trek-Segafredo Бауке Моллема. Из представителей «Астаны» выше всех эстонец Танел Кангерт, занимающий 12-е место.