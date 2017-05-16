Дюмулен быстрее всех проехал 39,8 км, показав результат 50 минут 37 секунд. Вторым в «разделке» стал британец Герайнт Томас из Sky (отставание 49 секунд), третьим — люксембуржец Боб Юнгелс из Quick-Step Floors (+56).

Этот результат позволил Дюмулену выйти в лидеры генеральной классификации, где он теперь опережает колумбийца Наиро Кинтану (Movistar) на 2 минуты 23 секунды, третьим идет еще один голландец Бауке Моллема из Trek-Segafredo (+2 минуты 38 секунд).

Российский капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин показал 12-й результат в «разделке», проиграв лидеру 2 минуты 19 секунд, и теперь занимает 8-е место в генеральной классификации (+4 минуты 17 секунд).