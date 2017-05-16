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16 мая 2017, 18:54 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Дюмулен стал лидером «Джиро д’Италия» после первой «разделки», Закарин — 8-й

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Голландский велогонщик команды Sunweb Том Дюмулен возглавил генеральную классификацию после победы на десятом этапе — гонке с раздельным стартом — на многодневке «Джиро д’Италия».

Дюмулен быстрее всех проехал 39,8 км, показав результат 50 минут 37 секунд. Вторым в «разделке» стал британец Герайнт Томас из Sky (отставание 49 секунд), третьим — люксембуржец Боб Юнгелс из Quick-Step Floors (+56).

Этот результат позволил Дюмулену выйти в лидеры генеральной классификации, где он теперь опережает колумбийца Наиро Кинтану (Movistar) на 2 минуты 23 секунды, третьим идет еще один голландец Бауке Моллема из Trek-Segafredo (+2 минуты 38 секунд).

Российский капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин показал 12-й результат в «разделке», проиграв лидеру 2 минуты 19 секунд, и теперь занимает 8-е место в генеральной классификации (+4 минуты 17 секунд).

Российский гонщик «Газпром-Русвело» Павел Брутт упал во время гонки, но не получил серьезных повреждений и сможет продолжить борьбу на Гранд-туре, сообщает пресс-служба российской команды в официальном аккаунте в микроблоге Twitter.
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