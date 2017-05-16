Дюмулен стал лидером «Джиро д’Италия» после первой «разделки», Закарин — 8-й
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт. Голландский велогонщик команды Sunweb Том Дюмулен возглавил генеральную классификацию после победы на десятом этапе — гонке с раздельным стартом — на многодневке «Джиро д’Италия».
Дюмулен быстрее всех проехал 39,8 км, показав результат 50 минут 37 секунд. Вторым в «разделке» стал британец Герайнт Томас из Sky (отставание 49 секунд), третьим — люксембуржец Боб Юнгелс из
Этот результат позволил Дюмулену выйти в лидеры генеральной классификации, где он теперь опережает колумбийца Наиро Кинтану (Movistar) на 2 минуты 23 секунды, третьим идет еще один голландец Бауке Моллема из
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