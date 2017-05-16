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16 мая 2017, 18:41 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Дюмолин выиграл индивидуальную «разделку» на десятом этапе «Джиро д’Италия»

Голландец Том Дюмолин из команды Sunweb победил в индивидуальной гонке с раздельным стартом в рамках десятого этапа веломногодневки Гранд-тура «Джиро д’Италия».

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Джиро д’Италия»
10-й этап. Фолиньо — Монтефалько. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 39,8 км.

1. Том Дюмолин (Нидерланды, Sunweb) — 50.37
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) — +0.49
3. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) — +0.56….
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Дюмулен стал лидером «Джиро д’Италия» после первой «разделки», Закарин — 8-й

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Голландский велогонщик команды Sunweb Том Дюмулен возглавил генеральную классификацию после победы на десятом этапе — гонке с раздельным стартом — на многодневке «Джиро д’Италия».
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