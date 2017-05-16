Дюмолин выиграл индивидуальную «разделку» на десятом этапе «Джиро д’Италия»
Голландец Том Дюмолин из команды Sunweb победил в индивидуальной гонке с раздельным стартом в рамках десятого этапа веломногодневки
Гранд-тура «Джиро д’Италия».
Велоспорт на шоссе.
10-й этап. Фолиньо — Монтефалько. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 39,8 км.
1. Том Дюмолин (Нидерланды, Sunweb) — 50.37
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) — +0.49
3. Боб Юнгельс (Люксембург,
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