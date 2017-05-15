Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29741698/
15 мая 2017, 10:07 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Велогонщик Келдерман сошёл с «Джиро д’Италия» после столкновения с мотоциклом

Голландский велогонщик команды Sunweb Вилко Келдерман был вынужден досрочно завершить выступление на «Джиро д’Италия» после столкновения с мотоциклом сопровождения.

Спортсмен сломал палец на руке.

Также в завал попали представители британской велокоманды Sky Герайнт Томас и Микел Ланда и капитан Orica-Scott Адам Йейтс.

В итоге Томас уступил победителю этапа колумбийцу Наиро Кинтане из Movistar больше пяти минут, Йейтс — 4 минуты 39 секунд. Кинтана возглавил генеральную классификацию.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото