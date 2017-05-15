Велогонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель выиграл первый этап «Тура Калифорнии»
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Немецкий велогонщик команды Quick-Step Floors Марсель Киттель стал победителем первого этапа гонки «Тур Калифорнии».
В воскресенье Киттель преодолел этап протяженностью 167,5 км за 3 часа 45 минут 35 секунд. Вторым стал словак Петер Саган из
Международный союз велосипедистов (UCI) в августе 2016 года объявил, что в Мировой тур-2017 будут включены десять новых гонок, одной из которых стала многодневка в Калифорнии.
Второй этап протяженностью 144,5 км состоится 15 мая, а завершится гонка 20 мая.
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