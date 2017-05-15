Велогонщик Quick-Step Floors Марсель Киттель выиграл первый этап «Тура Калифорнии»

В воскресенье Киттель преодолел этап протяженностью 167,5 км за 3 часа 45 минут 35 секунд. Вторым стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Замкнул тройку сильнейших итальянец Элиа Вивиани из Team Sky.

Международный союз велосипедистов (UCI) в августе 2016 года объявил, что в Мировой тур-2017 будут включены десять новых гонок, одной из которых стала многодневка в Калифорнии.

Второй этап протяженностью 144,5 км состоится 15 мая, а завершится гонка 20 мая.