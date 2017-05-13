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13 мая 2017, 19:54 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Велогонщик «Астаны» Санчес стал третьим на восьмом этапе «Джиро д’Италия»

Велогонщик казахстанской команды «Астаны» испанец Луис Леон Санчес занял третье место на восьмом этапе престижной многодневки «Джиро д`Италия», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем этапа протяженностью 189 километра стал испанец Горка Исагирре из команды Movistar. Вторым с отставанием в пять секунд финишировал итальянец Джованни Висконти (Bahrain Merida). Санчес уступил победителю десять секунд.

Другие представители «Астаны» показали на восьмом этапе следующие результаты: Дарио Катальдо стал 23-м, Танел Кангерт — 32-м, Андрей Зейц — 41-м, Йеспер Хансен — 66-м, Пейо Бильбао — 88-м, Паоло Тиралонго — 147-м, Жандос Бижигитов — 180-м.

В генеральной классификации лучшим в составе «Астане» является Кангерт, занимающий 18-е место. Лидирует здесь Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors), за которым следуют Герейнт Томас (Великобритания, Sky) и Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott).

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Испанский велогонщик Горка Исагирре, выступающий за команду Movistar, стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 189 км за 4 часа 24 минуты 59 секунд.
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