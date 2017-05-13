Велогонщик «Астаны» Санчес стал третьим на восьмом этапе «Джиро д’Италия»
Велогонщик казахстанской команды «Астаны» испанец Луис Леон Санчес занял третье место на восьмом этапе престижной многодневки «Джиро д`Италия», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победителем этапа протяженностью 189 километра стал испанец Горка Исагирре из команды Movistar. Вторым с отставанием в пять секунд финишировал итальянец Джованни Висконти (Bahrain Merida). Санчес уступил победителю десять секунд.
Другие представители «Астаны» показали на восьмом этапе следующие результаты: Дарио Катальдо стал 23-м, Танел Кангерт — 32-м, Андрей Зейц — 41-м, Йеспер Хансен — 66-м, Пейо Бильбао — 88-м, Паоло Тиралонго — 147-м, Жандос Бижигитов — 180-м.
В генеральной классификации лучшим в составе «Астане» является Кангерт, занимающий 18-е место. Лидирует здесь Боб Юнгельс (Люксембург,
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