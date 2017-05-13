Испанский велогонщик Исагирре выиграл восьмой этап многодневки «Джиро д’Италия»
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Испанский велогонщик Горка Исагирре, выступающий за команду Movistar, стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 189 км за 4 часа 24 минуты 59 секунд.
Второе место занял итальянец Джованни Висконти (Bahrain Merida), третье — испанец Луис Леон Санчес (Astana Pro Team).
После восьми этапов гонки в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors).
Следующий этап пройдет 13 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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