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13 мая 2017, 18:31 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Испанский велогонщик Исагирре выиграл восьмой этап многодневки «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Испанский велогонщик Горка Исагирре, выступающий за команду Movistar, стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 189 км за 4 часа 24 минуты 59 секунд.

Второе место занял итальянец Джованни Висконти (Bahrain Merida), третье — испанец Луис Леон Санчес (Astana Pro Team).

После восьми этапов гонки в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors).

Следующий этап пройдет 13 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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Австралийский велогонщик Эван выиграл седьмой этап многодневки «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Австралийский велогонщик Калеб Эван, выступающий за команду Orica-GreenEdge, стал победителем седьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 224 км за 5 часов 35 минут 18 секунд.
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