Австралийский велогонщик Эван выиграл седьмой этап многодневки «Джиро д’Италия»

Второе место занял колумбиец Фернандо Гавирья (Quick-Step Floors), третье — ирландец Сэм Беннетт (Bora Hansgrohe).

После семи этапов гонки в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors).

Следующий этап пройдет 13 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.