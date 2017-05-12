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12 мая 2017, 19:33 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Австралийский велогонщик Эван выиграл седьмой этап многодневки «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Австралийский велогонщик Калеб Эван, выступающий за команду Orica-GreenEdge, стал победителем седьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 224 км за 5 часов 35 минут 18 секунд.

Второе место занял колумбиец Фернандо Гавирья (Quick-Step Floors), третье — ирландец Сэм Беннетт (Bora Hansgrohe).

После семи этапов гонки в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Step Floors).

Следующий этап пройдет 13 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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