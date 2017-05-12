Яковенко стала второй по итогам велогонки в Китае, Балыкин выиграл этап «Тура Анкары»
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт. Российская велогонщица Анастасия Яковенко стала второй в общем зачете на многодневной гонке в Китае «Тур острова Чжоушань».
Яковенко, финишировавшая в общей группе на заключительном этапе гонки, в общем зачете проиграла только немке Шарлотт Бекер из Hitec Products.
На «Туре Анкары» по итогам второго этапа многодневки протяженностью 115,8 км победу одержал российский велогонщик Иван Балыкин, выступающий за Torku Şekerspor.
Многодневка в Турции завершится 14 мая.
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