Велогонщик Дийе выиграл шестой этап многодневки «Джиро д’Италия»
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Швейцарский велогонщик Сильван Дийе из команды BMC Racing стал победителем шестого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 217 км за 4 часа 58 минут 1 секунду.
Второе место занял бельгиец Джаспер Стюйвен (Trek-Segafredo), третьим финишировал австриец Лукас Пестльбергер (Bora-Hansgrohe).
После шести этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).
Следующий этап пройдет 12 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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