Велогонщик Дийе выиграл шестой этап многодневки «Джиро д’Италия»

Второе место занял бельгиец Джаспер Стюйвен (Trek-Segafredo), третьим финишировал австриец Лукас Пестльбергер (Bora-Hansgrohe).

После шести этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).

Следующий этап пройдет 12 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.