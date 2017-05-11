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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29710561/
11 мая 2017, 18:13 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Велогонщик Дийе выиграл шестой этап многодневки «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Швейцарский велогонщик Сильван Дийе из команды BMC Racing стал победителем шестого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 217 км за 4 часа 58 минут 1 секунду.

Второе место занял бельгиец Джаспер Стюйвен (Trek-Segafredo), третьим финишировал австриец Лукас Пестльбергер (Bora-Hansgrohe).

После шести этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).

Следующий этап пройдет 12 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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