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11 мая 2017, 11:44 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщица Яковенко стала второй на этапе многодневки «Тур острова Чжоушань»

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Российская велогонщица Анастасия Яковенко стала второй на этапе многодневной гонки в Китае «Тур острова Чжоушань».

Яковенко после 83,7 км дистанции уступила лишь немке Шарлотт Бекер из Hitec Products, третьей стала Елена Эрич из Сербии (BTC City Ljubljana).

Таким образом, перед заключительным этапом гонки, который состоится 12 мая, Яковенко занимает второе место в общем зачете, проигрывая Бекер 5 секунд.

Россиянка Елизавета Ошуркова возглавляет горную классификацию, в командном зачете сборная России занимает второе место.
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