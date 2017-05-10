Велогонщик Гавирья выиграл пятый этап многодневки «Джиро д’Италия»

Второе место занял итальянец Якуб Мареско (Wilier Triestina), третьим финишировал ирландец Сэм Беннет (Bora-Hansgrohe).

Незадолго до финиша этапа произошла курьезная ситуация — словенский гонщик Bahrain Merida Лука Пиберник решил, что идут уже последние метры гонки, вышел вперед, устроил финишный спурт и победно вскинул руки. Но спортсменам предстояло преодолеть еще один круг по Мессине — шесть километров — и пока 23-летний словенец праздновал победу, мимо него проехала основная часть пелотона.

После пяти этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).

Следующий этап пройдет 11 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.