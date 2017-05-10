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10 мая 2017, 18:37 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Велогонщик Гавирья выиграл пятый этап многодневки «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирья из команды Quick-Step Floors стал победителем пятого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 159 км за 3 часа 40 минут 11 секунд.

Второе место занял итальянец Якуб Мареско (Wilier Triestina), третьим финишировал ирландец Сэм Беннет (Bora-Hansgrohe).

Незадолго до финиша этапа произошла курьезная ситуация — словенский гонщик Bahrain Merida Лука Пиберник решил, что идут уже последние метры гонки, вышел вперед, устроил финишный спурт и победно вскинул руки. Но спортсменам предстояло преодолеть еще один круг по Мессине — шесть километров — и пока 23-летний словенец праздновал победу, мимо него проехала основная часть пелотона.

После пяти этапов в генеральной классификации лидирует Боб Юнгельс из Люксембурга (Quick-Dtep Floors).

Следующий этап пройдет 11 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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