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9 мая 2017, 21:29 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Судьи сняли с «Джиро д’Италия» помощника Нибали за то, что он толкнул соперника

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Испанский велогонщик команды Bahrain-Merida Хавьер Морено был дисквалифицирован и досрочно закончил борьбу на «Джиро д’Италия» за то, что толкнул соперника по ходу четвертого этапа Гранд-тура во вторник, сообщает Cycling Weekly.

Морено толкнул своего соперника итальянца Диего Розу (Sky) по ходу четвертого этапа во вторник. Судейская бригада решила дисквалифицировать испанца после рассмотрения инцидента.

Таким образом, партнер Морено по команде итальянец Винченцо Нибали, будучи одним из фаворитов в борьбе за победу на «Джиро», лишился одного из своих помощников.
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МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Katusha-Alpecin Павел Кочетков досрочно закончил борьбу на «Джиро д’Италия» из-за травмы ключицы, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе команды.
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