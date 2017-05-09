Судьи сняли с «Джиро д’Италия» помощника Нибали за то, что он толкнул соперника

Морено толкнул своего соперника итальянца Диего Розу (Sky) по ходу четвертого этапа во вторник. Судейская бригада решила дисквалифицировать испанца после рассмотрения инцидента.

Таким образом, партнер Морено по команде итальянец Винченцо Нибали, будучи одним из фаворитов в борьбе за победу на «Джиро», лишился одного из своих помощников.