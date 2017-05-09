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9 мая 2017, 19:42 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Кочетков закончил борьбу на «Джиро д’Италия» из-за травмы ключицы

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Katusha-Alpecin Павел Кочетков досрочно закончил борьбу на «Джиро д’Италия» из-за травмы ключицы, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе команды.

Кочетков упал за 20 км до финиша четвертого этапа вместе с капитаном Katusha-Alpecin россиянином Ильнуром Закариным и вынужден был закончить борьбу.

Закарин после этого падения вернулся в гонку и занял на этапе второе место.
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