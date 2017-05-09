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9 мая 2017, 18:27 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Российский велогонщик Закарин стал вторым на четвертом этапе «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Российский велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин стал вторым на четвертом этапе «Джир д’Италия».

Закарин на этапе протяженностью 181 км с финишем на Этне проиграл только словенцу Яну Поланцу из UAE Team Emirates. Третьим стал британец Джейрайнт Томас из Sky.

Пятый этап «Джиро д’Италия» протяженностью 159 км пройдет 10 мая, а завершится многодневка 28 мая в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом.
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Рекордсмен по победам на этапах «Джиро» Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую жену

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Известный итальянский велогонщик, рекордсмен по числу побед на престижной многодневке «Джиро д’Италия» Марио Чиполлини обвинен в нападении на бывшую жену. Об этом сообщает газета Marca.
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