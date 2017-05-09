Российский велогонщик Закарин стал вторым на четвертом этапе «Джиро д’Италия»

Закарин на этапе протяженностью 181 км с финишем на Этне проиграл только словенцу Яну Поланцу из UAE Team Emirates. Третьим стал британец Джейрайнт Томас из Sky.

Пятый этап «Джиро д’Италия» протяженностью 159 км пройдет 10 мая, а завершится многодневка 28 мая в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом.