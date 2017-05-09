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9 мая 2017, 9:56 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Рекордсмен по победам на этапах «Джиро» Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую жену

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Известный итальянский велогонщик, рекордсмен по числу побед на престижной многодневке «Джиро д’Италия» Марио Чиполлини обвинен в нападении на бывшую жену. Об этом сообщает газета Marca.

Бывшая жена гонщика подала на него в суд после того как он схватил ее за горло в тренажерном зале. Увеличить
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Издание отмечает, что инцидент произошел еще в январе. В одном из тренажерных залов Лукки (Тоскана) Чиполлини схватил свою бывшую жену за горло, после чего она подала на него в суд. Ее адвокат утверждает, что показания потерпевшей смогут подтвердить свидетели.

50-летний бывший велогонщик одержал 42 победы на этапах «Джиро», что является абсолютным рекордом. Кроме того, в 2002 году он выиграл чемпионат мира.
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