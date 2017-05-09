Рекордсмен по победам на этапах «Джиро» Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую жену

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Издание отмечает, что инцидент произошел еще в январе. В одном из тренажерных залов Лукки (Тоскана) Чиполлини схватил свою бывшую жену за горло, после чего она подала на него в суд. Ее адвокат утверждает, что показания потерпевшей смогут подтвердить свидетели.

50-летний бывший велогонщик одержал 42 победы на этапах «Джиро», что является абсолютным рекордом. Кроме того, в 2002 году он выиграл чемпионат мира.