Рекордсмен по победам на этапах «Джиро» Чиполлини обвиняется в нападении на бывшую жену
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Известный итальянский велогонщик, рекордсмен по числу побед на престижной многодневке «Джиро д’Италия» Марио Чиполлини обвинен в нападении на бывшую жену. Об этом сообщает газета Marca.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Издание отмечает, что инцидент произошел еще в январе. В одном из тренажерных залов Лукки (Тоскана) Чиполлини схватил свою бывшую жену за горло, после чего она подала на него в суд. Ее адвокат утверждает, что показания потерпевшей смогут подтвердить свидетели.
50-летний бывший велогонщик одержал 42 победы на этапах «Джиро», что является абсолютным рекордом. Кроме того, в 2002 году он выиграл чемпионат мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter