Модель Playboy едва не сорвала этап «Джиро д’Италия»
Модель Playboy Эйприл Саммерс посетила третий этап веломногодневки «Джиро д’Италия» и едва не стала причиной массового завала, создав аварийную ситуацию на финишном отрезке трассы.
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Видимо, что-то случилось...
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Увидев приближающийся пелотон, 27-летняя модель решила попозировать и стала радостно прыгать, забыв о мерах безопасности. Велогонщики проехали буквально в нескольких сантиметрах от неё. К счастью, обошлось без столкновений, и спортсмены благополучно добрались до финиша.
Победителем этапа стал колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия из команды
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