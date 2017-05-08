Велогонщик Ростовцев выиграл четвертый этап многодневки «Пять колец Москвы»

Второе место занял еще один российский спортсмен Евгений Коберняк, третьим финишировал Евгений Королек из Белоруссии.

В общем зачете по итогам четырех соревновательных дней в лидеры вышел россиянин Юрий Трофимов. Заключительный этап гонки пройдет 9 мая.

Впервые шоссейная велогонка в Москве прошла в 1920 году, маршрут был проложен по Садовому кольцу столицы. С 1993 года московская велогонка получила статус международной, в разные годы кольцевые этапы проходили по значимым местам российской столицы — вокруг Кремля, на олимпийской трассе в Крылатском, в Лужниках, на Воробьевых горах.

В 2016 году московская гонка не проводилась, в нынешнем году вернулась в календарь без классического этапа по Садовому кольцу, где сейчас проходит масштабная реконструкция.