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8 мая 2017, 15:28 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Ростовцев выиграл 3-й этап «Пяти колец Москвы», Трофимов возглавил общий зачет

МОСКВА, 8 мая — Р-Спорт. Российский велогонщик Сергей Ростовцев из команды «Марафон-Тула» выиграл третий этап международной многодневки «Пять колец Москвы».

Ростовцев финишировал первым после 120 км дистанции в поселке Жохово. Вторым стал Евгений Коберняк из «Газпром-Русвело», третьим — Евгений Королек из сборной Белоруссии.

Майку лидера общего зачета по итогам трех этапов надел капитан сборной России Юрий Трофимов.
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