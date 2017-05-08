Ростовцев выиграл 3-й этап «Пяти колец Москвы», Трофимов возглавил общий зачет
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. Российский велогонщик Сергей Ростовцев из команды «Марафон-Тула» выиграл третий этап международной многодневки «Пять колец Москвы».
Ростовцев финишировал первым после 120 км дистанции в поселке Жохово. Вторым стал Евгений Коберняк из «Газпром-Русвело», третьим — Евгений Королек из сборной Белоруссии.
Майку лидера общего зачета по итогам трех этапов надел капитан сборной России Юрий Трофимов.
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