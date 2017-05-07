Велогонщик Зубов выиграл второй этап «Пяти колец Москвы»
МОСКВА, 7 мая -Р-Спорт. Российский велогонщик Матвей Зубов из команды МГФСО выиграл второй этап международной многодневки «Пять колец Москвы», состоявшийся в воскресенье на Воробьевых горах.
Зубов финишировал первым после 149 км дистанции. Вторым стал Сергей Ростовцев из команды «Марафон-Тула», третьим — Александр Куликовский из молодежной команды «Газпром-Русвело».
Майку лидера общего зачета сохранил Николай Черкасов из «Газпром-Русвело».
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