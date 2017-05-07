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7 мая 2017, 17:30 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Зубов выиграл второй этап «Пяти колец Москвы»

МОСКВА, 7 мая -Р-Спорт. Российский велогонщик Матвей Зубов из команды МГФСО выиграл второй этап международной многодневки «Пять колец Москвы», состоявшийся в воскресенье на Воробьевых горах.

Зубов финишировал первым после 149 км дистанции. Вторым стал Сергей Ростовцев из команды «Марафон-Тула», третьим — Александр Куликовский из молодежной команды «Газпром-Русвело».

Майку лидера общего зачета сохранил Николай Черкасов из «Газпром-Русвело».
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