Забелинская получила травмы на велогонке в Китае и ждет решения по операции в Москве
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская получила травмы на многодневке в Китае и ждет операции в Москве, заявил старший тренер женской команды сборной России Юрий Гурьянов.
На многодневке «Тур острова Чонгминг» (Chongming) Забелинская вынуждена была завершить борьбу на первом этапе после падения.
«Травмы Ольга получила 5 мая на многодневке в Китае, сейчас идет углубленное медицинское обследование, — сказал Гурьянов корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Потом будет ясно нужна ли операция. Сейчас уже ясно, что там сломана ключица, есть травма руки и другие повреждения степень и характер которых предстоит определить».
«Ольга сегодня прилетела в Москву. Мы очень благодарны спонсорам за то, как они включились в этой ситуации и помогли нам все организовать по ее возвращению в Россию из Китая», — добавил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый.
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