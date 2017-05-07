Забелинская получила травмы на велогонке в Китае и ждет решения по операции в Москве

На многодневке «Тур острова Чонгминг» (Chongming) Забелинская вынуждена была завершить борьбу на первом этапе после падения.

«Травмы Ольга получила 5 мая на многодневке в Китае, сейчас идет углубленное медицинское обследование, — сказал Гурьянов корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Потом будет ясно нужна ли операция. Сейчас уже ясно, что там сломана ключица, есть травма руки и другие повреждения степень и характер которых предстоит определить».

«Ольга сегодня прилетела в Москву. Мы очень благодарны спонсорам за то, как они включились в этой ситуации и помогли нам все организовать по ее возвращению в Россию из Китая», — добавил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый.