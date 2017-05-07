Россиянка Бондаренко стала второй на первом этапе Кубка мира по велоспорту BMX
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. Россиянка Ярослава Бондаренко заняла второе место на первом этапе Кубка мира по велоспорту BMX в нидерландском Папендале.
Бондаренко в субботу показала время 39,132 секунды. Первое место заняла голландка Лаура Смалдерс (38,050), третьей стала еще одна представительница Нидерландов Джуди Бау (39,464).
У мужчин победителем этапа стал француз Сильвен Андре (36,300), второе и третье места заняли голландцы Дейв ван дер Бург (36,334) и Туан ван Гендт (36,766).
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