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6 мая 2017, 19:28 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Велогонщик Грайпель выиграл второй этап многодневки «Джиро д’Италия»

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Немецкий велогонщик Андре Грайпель из команды Lotto Soudal стал победителем второго этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 221 км за 6 часов 5 минут 20 секунд.

Второе место занял итальянец Роберто Феррари (UAE Emirates), третьим финишировал бельгиец Яспер Стюйвен (Trek-Segafredo).

После двух этапов лидером общего зачета является Грайпель. Вторым идет австралиец Калеб Эванс (Orica-Scott), третьим — Феррари. Россиянин Павел Брутт из «Газпром- Русвело» занимает шестое место.

Следующий этап пройдет 7 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Австрийский велогонщик Лукас Пестльбергер из команды Bora-Hansgrohe стал победителем первого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 206 км за 5 часов 13 минут 35 секунд.
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