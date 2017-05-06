Велогонщик Грайпель выиграл второй этап многодневки «Джиро д’Италия»
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Немецкий велогонщик Андре Грайпель из команды Lotto Soudal стал победителем второго этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 221 км за 6 часов 5 минут 20 секунд.
Второе место занял итальянец Роберто Феррари (UAE Emirates), третьим финишировал бельгиец Яспер Стюйвен (Trek-Segafredo).
После двух этапов лидером общего зачета является Грайпель. Вторым идет австралиец Калеб Эванс (Orica-Scott), третьим — Феррари. Россиянин Павел Брутт из «Газпром- Русвело» занимает шестое место.
Следующий этап пройдет 7 мая. Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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