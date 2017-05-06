Велогонщик «Газпром-Русвело» Арсланов стал вторым на 4-м этапе «Тура Азербайджана»
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Российский велогонщик «Газпром-Русвело» Ильдар Арсланов стал вторым на четвертом этапе многодневки «Тур Азербайджана».
Арсланов в субботу финишировал вслед за колумбийцем Эдвином Авилой из команды Illuminate. Третьим стал Алекс Туррин из Wilier Triestina — Selle Italia.
Лидером гонки является азербайджанец Кирилл Поздняков из Synergy Baku Cycling Project. Лучшим из россиян в общем зачете является Эдуард Ворганов из велоклуба Минск, идущий пяиым с отставанием в 1 минуту 28 секунд от лидера.
Многодневка завершится в Баку 7 мая.
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