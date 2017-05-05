Австриец Пестльбергер выиграл первый этап многодневки «Джиро д’Италия»
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Австрийский велогонщик Лукас Пестльбергер из команды
Bora-Hansgrohe стал победителем первого этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д’Италия». Спортсмен преодолел дистанцию 206 км за 5 часов 13 минут 35 секунд.
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Второе место занял голландец Брам Танкинк (LotoNL-Jumbo), третьим финишировал Юрген ван ден Брук из Бельгии (Lotto Soudal). Следующий этап пройдет 6 мая.
Многодневка «Джиро д’Италия», которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.
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