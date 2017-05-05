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5 мая 2017, 17:25 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Дуюнов стал победителем пролога многодневки «Пять колец Москвы»

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт. Велогонщик Владислав Дуюнов стал победителем пролога многодневной велогонки «Пять колец Москвы», которая проходит по дорогам столицы России.

В пятницу Дуюнов быстрее всех преодолел дистанцию пролога в 3,8 км на трассе около гребного канала «Крылатское». Второе место занял Максим Сухов, третьим стал Владимир Ильченко.

Первый этап гонки пройдет в субботу на велотрассе «Крылатское», его протяженность составит 136 километров.
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