Велогонщик Дуюнов стал победителем пролога многодневки «Пять колец Москвы»
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Велогонщик Владислав Дуюнов стал победителем пролога многодневной велогонки «Пять колец Москвы», которая проходит по дорогам столицы России.
В пятницу Дуюнов быстрее всех преодолел дистанцию пролога в 3,8 км на трассе около гребного канала «Крылатское». Второе место занял Максим Сухов, третьим стал Владимир Ильченко.
Первый этап гонки пройдет в субботу на велотрассе «Крылатское», его протяженность составит 136 километров.
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