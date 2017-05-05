Велогонщик Дуюнов стал победителем пролога многодневки «Пять колец Москвы»

В пятницу Дуюнов быстрее всех преодолел дистанцию пролога в 3,8 км на трассе около гребного канала «Крылатское». Второе место занял Максим Сухов, третьим стал Владимир Ильченко.

Первый этап гонки пройдет в субботу на велотрассе «Крылатское», его протяженность составит 136 километров.