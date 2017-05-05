Российский велогонщик Страхов стал 2-м на 1-м этапе «Вуэльты Комунидад де Мадрид»

Победитель «Джиро д’Италия» 2011 года итальянский велогонщик «Астаны» Микеле Скарпони трагически погиб на 38-м году жизни. В субботу утром, 22 апреля, Скарпони выехал из дома на индивидуальную тренировку и был сбит микроавтобусом. Скорая помощь быстро подоспела к месту происшествия, но спортсмен скончался мгновенно.