Российский велогонщик Страхов стал 2-м на 1-м этапе «Вуэльты Комунидад де Мадрид»
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт. Российский велогонщик Дмитрий Страхов из команды «Локосфинкс» занял второе место на первом этапе «Вуэльты Комунидад де Мадрид», которая проходит в Испании.
После 145,1 км дистанции первым финишировал Рауль Алкаркон из W52/FC Porto, Страхов стал вторым, третьим приехал эквадорец Ричард Капарас из Movistar.
Многодневка завершится 7 мая.
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